Разбившийся на МиГ-29 пилот ВСУ Бондарь был одним из призраков Киева

Лётчик Вооруженных сил Украины Сергей Бондарь, который разбился на истребителе МиГ-29 в ночь на 23 августа, был одним из пилотов, известных как «призраки Киева». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Разбившийся при посадке пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь служил в 40-й бригаде тактической авиации, известной как «Призрак Киева». Он занимал должность заместителя командира эскадрильи», — указано в статье.