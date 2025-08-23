Разбившийся на МиГ-29 пилот ВСУ Бондарь был одним из призраков Киева
Лётчик ВСУ Сергей Бондарь. Обложка © Telegram/ Политика Страны
Лётчик Вооруженных сил Украины Сергей Бондарь, который разбился на истребителе МиГ-29 в ночь на 23 августа, был одним из пилотов, известных как «призраки Киева». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Разбившийся при посадке пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь служил в 40-й бригаде тактической авиации, известной как «Призрак Киева». Он занимал должность заместителя командира эскадрильи», — указано в статье.
Напомним, что ранее ВСУ сообщили о гибели пилота МиГ-29, майора Бондаря при заходе на посадку. Он не справился с управлением при посадке после боевого вылета. Это уже как минимум четвёртое крушение самолёта ВСУ с апреля 2025 года.