На Украине разбился очередной истребитель МиГ-29, пилот погиб. Как сообщили в пресс-службе ураинских сил, 46-летний Сергей Бондарь не справился с управлением при посадке после боевого вылета.

Это уже как минимум четвёртое крушение самолёта ВСУ с апреля 2025 года. Причины не сообщаются.

На этой неделе также вооружённые силы (ВС) России нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по авиабазе Дубно в Ровненской области Украины. В Дубно полетели крылатые ракеты воздушного и морского базирования. На этой авиабазе ранее базировались фронтовые Су‑24, а также МиГ-29 и даже F-16. О нахождении истребителей ВСУ здесь в момент ночного удара ничего неизвестно.