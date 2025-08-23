Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 05:10

Ещё один истребитель ВСУ разбился на Украине

ВСУ сообщили о гибели пилота МиГ-29, майора Бондаря при заходе на посадку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

На Украине разбился очередной истребитель МиГ-29, пилот погиб. Как сообщили в пресс-службе ураинских сил, 46-летний Сергей Бондарь не справился с управлением при посадке после боевого вылета.

Это уже как минимум четвёртое крушение самолёта ВСУ с апреля 2025 года. Причины не сообщаются.

На этой неделе также вооружённые силы (ВС) России нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по авиабазе Дубно в Ровненской области Украины. В Дубно полетели крылатые ракеты воздушного и морского базирования. На этой авиабазе ранее базировались фронтовые Су‑24, а также МиГ-29 и даже F-16. О нахождении истребителей ВСУ здесь в момент ночного удара ничего неизвестно.

Ещё один украинский истребитель МиГ-29 пал в воздушном бою с российскими асами
Ещё один украинский истребитель МиГ-29 пал в воздушном бою с российскими асами
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar