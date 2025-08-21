Российские «Кинжалы» превратили в руины авиабазу ВСУ для F-16 и Су‑24 в Дубно
Обложка © Shutterstock AI / Life.ru
Вооружённые силы (ВС) России нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по авиабазе Дубно в Ровненской области Украины. О ночной атаке сообщили Воздушные силы Незалежной, не уточнив деталей.
«Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (осколки) на 3 локациях», – информируют ВСУ.
По данным проекта «Осведомитель», в Дубно полетели крылатые ракеты воздушного и морского базирования. На этой авиабазе ранее базировались фронтовые Су‑24, а также МиГ-29 и даже F-16. О нахождении истребителей ВСУ здесь в момент ночного удара ничего неизвестно. Также военкоры отмечают, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» морского базирования поразила цель в Сумах.
Ранее в Киеве сообщали о серии взрывов на фоне сирен воздушной тревоги. Жителей города призывали оставаться в укрытиях. Взрывы ночью 21 августа гремели в Запорожье, Лукце и Львове. Армия России ударила по газовым объектам в Павлограде, пожар сняли на видео.