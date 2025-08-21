Российские «‎Кинжалы» превратили в руины авиабазу ВСУ для F-16 и Су‑24 в Дубно

По данным проекта «Осведомитель», в Дубно полетели крылатые ракеты воздушного и морского базирования. На этой авиабазе ранее базировались фронтовые Су‑24, а также МиГ-29 и даже F-16. О нахождении истребителей ВСУ здесь в момент ночного удара ничего неизвестно. Также военкоры отмечают, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» морского базирования поразила цель в Сумах.