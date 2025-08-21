Украинская «Хартия» попала под удар во время встречи командиров с министром обороны Шмыгалем
Министр обороны Украины Денис Шмигаль во время рабочего визита в Харьковскую область и встречи с командирами. Обложка © Минобороны Украины
Российская армия ударила по 13-й бригаде особого назначения нацгвардии Украины «Хартия» по время встречи его командования с новым министром обороны страны Денисом Шмыгалем. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
«На Липцовском участке фронта северяне наносили огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника. В это время командование 13 брон НГУ находилось Харькове на встрече с министром обороны Украины Д.Шмыгалем», – рассказали «северяне».
«Бесстрашные» не уточнили детали, но глава Минобороны Украины 19 августа встречался с руководителями и военнослужащими 2-го корпуса Национальной гвардии Украины, 3-й бригады НГУ, 13-й бригады НГУ «Хартия», 17-й Полтавской и 18-й Славянской бригад НГУ, 72-й отдельной механики ВСУ, 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ОК «Восток» СВ ВСУ, 127-й бригады 11 АК ОК «Восток» СВ ВСУ на Харьковщине.
Ранее российские хакеры опубликовали взломанные файлы Генштаба ВСУ. Согласно обнародованной информации, за три с половиной года боевых действий киевские войска потеряли 1,7 миллиона солдат. В эти цифры входят убитые, тяжелораненые и пропавшие без вести. В слитых данных Генштаба оказались списки всех поставщиков оружия Киеву. Всего украинские войска снабжали 43 страны.