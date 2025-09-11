Практика из СССР: Психолог рассказала, как возвращение в школы живых уголков повлияет на наших детей

Возвращение живых уголков в школы может дать детям массу преимуществ, считает детский психолог Дарья Дугенцова. По её словам, уход за животными помогает развивать ответственность: школьники дежурят, кормят питомцев, убирают в клетках и понимают, что от их действий зависит благополучие живого существа.

Кроме того, общение с животными формирует у детей эмпатию и социальные навыки.

«Если животное заболело или проголодалось, ребёнок начинает вовлекаться в процесс, учится сочувствовать и заботиться», — пояснила специалист в беседе c Life.ru.

Живые уголки положительно влияют и на эмоциональное развитие: улучшается коммуникация, дети становятся спокойнее, снижается уровень тревожности. По наблюдениям психологов, присутствие животных помогает развивать эмоциональный интеллект и даже стимулирует физическую активность — будь то игра с кроликом или забавные «гонки» с черепахой.