11 сентября, 15:03

Практика из СССР: Психолог рассказала, как возвращение в школы живых уголков повлияет на наших детей

Психолог Дугенцова: Живые уголки в школах могли бы снизить тревожность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AboutLife - Raev Denis

Возвращение живых уголков в школы может дать детям массу преимуществ, считает детский психолог Дарья Дугенцова. По её словам, уход за животными помогает развивать ответственность: школьники дежурят, кормят питомцев, убирают в клетках и понимают, что от их действий зависит благополучие живого существа.

Кроме того, общение с животными формирует у детей эмпатию и социальные навыки.

«Если животное заболело или проголодалось, ребёнок начинает вовлекаться в процесс, учится сочувствовать и заботиться», — пояснила специалист в беседе c Life.ru.

Живые уголки положительно влияют и на эмоциональное развитие: улучшается коммуникация, дети становятся спокойнее, снижается уровень тревожности. По наблюдениям психологов, присутствие животных помогает развивать эмоциональный интеллект и даже стимулирует физическую активность — будь то игра с кроликом или забавные «гонки» с черепахой.

В СССР живые уголки в школах были обязательными: там держали морских свинок, попугаев, черепах и аквариумных рыбок. В 1990-е практика стала исчезать — из-за нехватки финансирования, отсутствия условий и жалоб родителей, которые беспокоились о санитарных нормах. Сейчас тема возвращается на повестку как часть дискуссии о воспитании детей и развитии их ответственности. В частности, как стало известно Life.ru, инициативу поддержала депутат Государственной думы, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Екатерина Хмелева
