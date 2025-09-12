Мессенджер MAX
12 сентября, 07:58

Певец Тима Белорусских объявил об отмене своих концертов в России

Обложка © vk.com / Тима Белорусских

В Екатеринбурге отменили концерт исполнителя хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), который должен был пройти 25 сентября в концерт-холле «Свобода». Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале.

«Плохие новости по ближайшим концертам. Нам очень жаль, друзья… Вы знаете, как я жду каждой нашей встречи, и с большим сожалением пишу этот пост, но, к сожалению, ничего не могу сделать», — написал музыкант, пообещав позже объявить новые даты.

Организаторы уточнили, что билеты можно сдать в местах покупки или оставить для будущего выступления. Подобные переносы коснулись также концертов певца в Краснодаре, Новосибирске и Красноярске.

Жители Екатеринбурга ждали Тиму Белорусских ещё с 2021 года: тогда его концерт переносили из-за ковидных ограничений. В том же году артист оказался в центре скандала — его задержали с наркотиками, а суд в Минске приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

