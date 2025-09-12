Певец Тима Белорусских объявил об отмене своих концертов в России

В Екатеринбурге отменили концерт исполнителя хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), который должен был пройти 25 сентября в концерт-холле «Свобода». Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале.

«Плохие новости по ближайшим концертам. Нам очень жаль, друзья… Вы знаете, как я жду каждой нашей встречи, и с большим сожалением пишу этот пост, но, к сожалению, ничего не могу сделать», — написал музыкант, пообещав позже объявить новые даты.

Организаторы уточнили, что билеты можно сдать в местах покупки или оставить для будущего выступления. Подобные переносы коснулись также концертов певца в Краснодаре, Новосибирске и Красноярске.