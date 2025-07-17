«Это не упрёк»: Тима Белорусских заявил об испорченности россиян
Отбывший срок Тима Белорусских заявил об испорченности россиян
Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко
Исполнитель хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» има Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), недавно вернувшийся в Россию после отбывания наказания двухлетнего домашнего наказания, выразил своё отношение к российским гражданам, сравнив их с белорусами. Его высказывания появились в опубликованном интервью на платформе «Нового радио» в соцсети «ВКонтакте».
«Нам ещё лет 20 надо, чтобы так испортиться. Мы реалисты, знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают. Мы свою работу ответственно доведём до конца, трудолюбивые. Это не упрёк какой-то, просто, с чем я сталкивался», — заявил Белорусских.
Это первое публичное выступление артиста после завершения судебного разбирательства, связанного с хранением наркотиков, которое привело к домашнему аресту сроком на два года в 2023 году.
Ранее Life.ru сообщал, что певица Клава Кока попала в больницу. Артистка выложила видео после госпитализации, в котором сообщила, что заболела и потеряла голос. Несмотря на ухудшение самочувствия, она намерена продолжить свои запланированные выступления.