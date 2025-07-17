Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 17:30

«Это не упрёк»: Тима Белорусских заявил об испорченности россиян

Отбывший срок Тима Белорусских заявил об испорченности россиян

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Исполнитель хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» има Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), недавно вернувшийся в Россию после отбывания наказания двухлетнего домашнего наказания, выразил своё отношение к российским гражданам, сравнив их с белорусами. Его высказывания появились в опубликованном интервью на платформе «Нового радио» в соцсети «ВКонтакте».

«Нам ещё лет 20 надо, чтобы так испортиться. Мы реалисты, знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают. Мы свою работу ответственно доведём до конца, трудолюбивые. Это не упрёк какой-то, просто, с чем я сталкивался», — заявил Белорусских.

Это первое публичное выступление артиста после завершения судебного разбирательства, связанного с хранением наркотиков, которое привело к домашнему аресту сроком на два года в 2023 году.

Фестиваль Лаймы Вайкуле, оказавшийся никому не нужным, продаёт билеты в обход закона
Фестиваль Лаймы Вайкуле, оказавшийся никому не нужным, продаёт билеты в обход закона

Ранее Life.ru сообщал, что певица Клава Кока попала в больницу. Артистка выложила видео после госпитализации, в котором сообщила, что заболела и потеряла голос. Несмотря на ухудшение самочувствия, она намерена продолжить свои запланированные выступления.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Тима Белорусских
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar