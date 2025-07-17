«Голос покинул чат»: Клава Кока напугала поклонников видео из больницы

«Не знаю, как буду выступать. Короче, принципиально хочу петь вживую, поэтому делаю всё возможное. Фониатора вчера вызывали, капаюсь, ингаляции и так далее, параллельно с работой. Но вот такой пипец. Не знаю, что делать. Ну, если что, будете петь за меня», — поделилась исполнительница.