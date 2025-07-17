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17 июля, 15:29

«Голос покинул чат»: Клава Кока напугала поклонников видео из больницы

Певица Клава Кока рассказала, что попала в больницу

Обложка © Telegram / klavacoca

Обложка © Telegram / klavacoca

Певица Клава Кока поделилась в своём Telegram-канале новостью о госпитализации. Артистка выложила видео из больницы, где сообщила, что заболела и потеряла голос. Несмотря на ухудшение самочувствия, она намерена продолжить свои запланированные выступления.

Клава Кока показала кадры из больницы. Видео © Telegram / klavacoca

«Не знаю, как буду выступать. Короче, принципиально хочу петь вживую, поэтому делаю всё возможное. Фониатора вчера вызывали, капаюсь, ингаляции и так далее, параллельно с работой. Но вот такой пипец. Не знаю, что делать. Ну, если что, будете петь за меня», — поделилась исполнительница.

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Ранее сообщалось, что Клава Кока решилась на кардинальную смену имиджа. Однако то, что начиналось как захватывающий эксперимент, обернулось настоящей бьюти-катастрофой. После 11 часов, проведённых в салоне красоты, результатом стала не радость от преображения, а бессонная ночь, полная слёз.

Наталья Демьянова
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