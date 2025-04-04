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4 апреля, 14:11

«Жёстко облажалась»: Клава Кока решилась на смену причёски и проплакала всю ночь

Клава Кока решилась на смену причёски и «жёстко облажалась»

Клава Кока в новой причёской. Фото © Telegram/КЛАВА КОКА

Клава Кока в новой причёской. Фото © Telegram/КЛАВА КОКА

Известная певица Клава Кока решилась на кардинальную смену имиджа. Однако то, что начиналось как захватывающий эксперимент, обернулось настоящей бьюти-катастрофой. После одиннадцати часов, проведённых в салоне красоты, результатом стала не радость от преображения, а бессонная ночь, полная слёз.

Клава Кока неудачно сменила имидж. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/klavacoca

«Я решилась на смену причёски и жёстко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу всё пошло не так. <...> Всю ночь проплакала из-за новой причёски», — сказал она.

Новый цвет волос, кудрявые пряди вместо прямых, перспектива ежедневного использования утюжка — всё это вызывало у певицы внутренний протест. Последней надеждой была модная стрижка, которая, как казалось, должна была все исправить. Но, посмотрев на себя в зеркало, Клава поняла, что видит совершенно чужого человека. В отчаянии она связалась со своей командой и силами стилиста вернула себе родной образ.

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Минувшей осенью фанаты Клавы Коки были шокированы новостью: певица и Александр Поверин больше не вместе. Разрыв, как призналась сама артистка, дался ей нелегко. Несмотря на то, что инициатором расставания выступила сама звезда, решение это было взвешенным и обоюдным. Рутина и плотный график, увы, взяли своё: их отношения свелись к формальному обмену приветствиями перед сном, что и подтолкнуло пару к непростому выбору.

Николь Вербер
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