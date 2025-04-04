«Жёстко облажалась»: Клава Кока решилась на смену причёски и проплакала всю ночь

Известная певица Клава Кока решилась на кардинальную смену имиджа. Однако то, что начиналось как захватывающий эксперимент, обернулось настоящей бьюти-катастрофой. После одиннадцати часов, проведённых в салоне красоты, результатом стала не радость от преображения, а бессонная ночь, полная слёз.

Клава Кока неудачно сменила имидж. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/klavacoca

«Я решилась на смену причёски и жёстко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу всё пошло не так. <...> Всю ночь проплакала из-за новой причёски», — сказал она.