В России стало больше яиц, чем нужно

Газета «Коммерсант» узнала о перепроизводстве яиц в России. Так, по данным издания, к концу лета выпуск этой продукции составлял уже 120% от внутреннего потребления.

По данным Росстата, российские птицефабрики с января по июль нарастили производство яиц на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас выпускается до 23,18 млрд штук. Самой птицы тоже стало больше: с концом 2020 года поголовье выросло на 11,9% — до 483,8 млн.

Из-за роста предложения снижаются цены. Так, десяток яиц первой категории у производителей в сентябре стоит около 53,3 рубля (на 26,5% меньше, чем год назад). Яйца второй категории подешевели на 31,9%, до 40 рублей. Это уже привело к снижению рентабельности у производителей яиц до 11%.