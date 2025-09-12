«Доверяют 80%»: ФОМ опубликовал свежие рейтинги Путина

Фонд «Общественное мнение» опубликовал новые данные о рейтинге президента России Владимира Путина. Согласно опросу, 82% граждан положительно оценивают его работу на посту главы государства.

Кроме того, 80% респондентов заявили, что доверяют Путину. Противоположного мнения придерживаются 9%, ещё 10% затруднились с ответом.

Исследование проводилось с 5 по 7 сентября в 97 населённых пунктах 51 региона России. В нём приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.