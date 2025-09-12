Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 08:37

«Доверяют 80%»: ФОМ опубликовал свежие рейтинги Путина

ФОМ: 82% россиян положительно оценили работу Владимира Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фонд «Общественное мнение» опубликовал новые данные о рейтинге президента России Владимира Путина. Согласно опросу, 82% граждан положительно оценивают его работу на посту главы государства.

Кроме того, 80% респондентов заявили, что доверяют Путину. Противоположного мнения придерживаются 9%, ещё 10% затруднились с ответом.

Исследование проводилось с 5 по 7 сентября в 97 населённых пунктах 51 региона России. В нём приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее россияне назвали Путина своим главным нравственным ориентиром. Второе место в рейтинге нравственных ориентиров занял народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков, третье — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar