«Доверяют 80%»: ФОМ опубликовал свежие рейтинги Путина
ФОМ: 82% россиян положительно оценили работу Владимира Путина
Обложка © Life.ru
Фонд «Общественное мнение» опубликовал новые данные о рейтинге президента России Владимира Путина. Согласно опросу, 82% граждан положительно оценивают его работу на посту главы государства.
Кроме того, 80% респондентов заявили, что доверяют Путину. Противоположного мнения придерживаются 9%, ещё 10% затруднились с ответом.
Исследование проводилось с 5 по 7 сентября в 97 населённых пунктах 51 региона России. В нём приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Ранее россияне назвали Путина своим главным нравственным ориентиром. Второе место в рейтинге нравственных ориентиров занял народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков, третье — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.