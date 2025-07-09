Россияне назвали Путина своим главным нравственным ориентиром

За последние 20 лет россияне стали вдвое чаще называть президента Владимира Путина своим главным нравственным ориентиром. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса, проведённого 20 июня 2025 года среди 1600 совершеннолетних россиян.

Исследователи отмечают, что моральные нормы остаются фундаментом общества, определяя границы допустимого поведения. При этом в современной России наблюдается дефицит авторитетных фигур, способных транслировать эти ценности. На этом фоне упоминаемость Владимира Путина в качестве морального авторитета за два десятилетия выросла в два раза.

Второе место в рейтинге нравственных ориентиров занял народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков, третье — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Большинство опрошенных (67%) убеждены, что базовые моральные принципы не меняются со временем. Наиболее безнравственными поступками россияне считают действия, подрывающие доверие между людьми (33%). На втором месте — преступления (16%), на третьем — неуважение к окружающим и Родине (14%).

Интересно, что за 20 лет вдвое сократилось число россиян, готовых поступиться моральными принципами ради успеха. Это свидетельствует о снижении привлекательности успеха, достигнутого ценой сделки с совестью.