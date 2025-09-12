Арестован ещё один бывший чиновник Минобороны РФ

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в СК РФ.

В 2020-2021 годах Тюрин контролировал исполнение многомиллионных контрактов с ПАО «Объединённая авиационная корпорация». В 2021–2023 годах чиновник, используя служебное положение, подписывал фиктивные документы о стоимости и технических характеристиках электромеханических устройств, не соответствовавших условиям госконтракта. В итоге условия контракта выполнены не были, а Минобороны России причинён ущерб на сумму более 40 млн рублей.

СК также расследует другое дело о злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2019 году бывший замдиректора ФГУП «ГВСУ №4» Минобороны РФ Иван Сметанюк отвечал за контроль и организацию строительства объектов в Хабаровском крае по контрактам на общую сумму более 650 млн рублей. Однако он не обеспечил должного исполнения договоров. В результате работы были проведены с грубыми нарушениями, а Минобороны понесло ущерб свыше 650 млн рублей.