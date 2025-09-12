Мессенджер MAX
Регион
12 сентября, 09:05

На Камчатке стартовали выборы губернатора, Солодов уже проголосовал

На Камчатке стартовали выборы губернатора региона. Об этом сообщил действующий глава края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

«Сегодня для Камчатки ответственный день — стартовали выборы губернатора. Исполнил свой гражданский долг и проголосовал на своём участке», — написал Солодов.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни жители определяют, каким будет будущее полуострова.

Видео © Telegram / Владимир Солодов

«Призываю каждого найти час времени, отложить домашние дела и отдать голос за будущее Камчатки», — отметил губернатор.

Избирательные участки будут работать три дня — до 20:00 воскресенья.

Камчатка участвует в масштабном Едином дне голосования, который в этом году охватил 81 регион России. Всего по стране проводится более 5 тысяч избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено около 47 тысяч мандатов и выборных должностей. В их числе — выборы 20 губернаторов, включая главу Камчатского края.

