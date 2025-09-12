Единый день голосования
12 сентября, 09:37

JONY, SEREBRO и Валя Карнавал выступят на премии Жара Media Awards 2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Artie Medvedev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Artie Medvedev

В Москве готовятся к проведению премии Жара Media Awards 2025. Торжественная церемония состоится 30 октября на Live Арене и соберёт ведущих артистов, блогеров и представителей индустрии.

Мероприятие традиционно отметит проекты и исполнителей, повлиявших на цифровую культуру. В рамках шоу ожидаются выступления популярных артистов — среди заявленных участников JONY, Валя Карнавал, «ЦУ Е ФА», Lovv66, Юлия Гаврилина, uniqe, nkeeeei, ARTEM SHILOVETS, wipo, SEREBRO и группа «Хлеб». Список может дополняться и меняться.

Особое внимание будет приковано к красной дорожке: селебрити и медийные личности представят свои образы перед началом концерта. Кроме того, гостей ждут выступления молодых музыкантов в фойе площадки.

Алексей Берковиц
