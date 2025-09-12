Мессенджер MAX
12 сентября, 08:22

Российских звёзд решили спасти от «пьяных концертов», но способ им не понравится

Депутат Милонов призвал перед выходом на сцену проверять звёзд алкотестером

Певица МакSим (Марина Абросимова). Фото © VK / МакSим | Певица Максим

Российских звёзд перед выходом на сцену необходимо проверять при помощи алкотестера, уверен первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он также призвал наказывать артистов, которые употребляют алкоголь перед выступлениями.

«Звёзд надо заставить перестать пить. Всех алкотестером проверять перед выходом на сцену. Если есть какой-то выхлоп, то лишение прав на выступления на полтора года, как на автомобиль», — заявил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Life.ru рассказал о российских звёздах, которые либо сами попали в алкогольную зависимость, либо столкнулись с алкоголизмом членов семьи, но всё же смогли победить зелёного змия. Героями публикации стали Анастасия Волочкова, Татьяна Догилева, Михаил Ефремов, Дима Билан и другие знаменитости.

