Российских звёзд решили спасти от «пьяных концертов», но способ им не понравится

Российских звёзд перед выходом на сцену необходимо проверять при помощи алкотестера, уверен первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он также призвал наказывать артистов, которые употребляют алкоголь перед выступлениями.

«Звёзд надо заставить перестать пить. Всех алкотестером проверять перед выходом на сцену. Если есть какой-то выхлоп, то лишение прав на выступления на полтора года, как на автомобиль», — заявил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».