Лукашенко: Белоруссия не останется без картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в текущем году республика соберёт обильный урожай картофеля. С соответствующим заявлением глава государства выступил в ходе рабочего визита, о чём проинформировало агентство БЕЛТА.

«Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и ещё поставить на экспорт», — заявил он.

Лукашенко добавил, что специалисты детально изучили причины возникших в прошлом сезоне перебоев с поставками картофеля и выявили все обстоятельства, которые спровоцировали эту ситуацию. Он отметил, что подобные сбои недопустимы и в дальнейшем будут полностью исключены. Также белорусский лидер сообщил, что для гарантии стабильности на внутреннем рынке посевные площади под данную сельскохозяйственную культуру были существенно расширены.