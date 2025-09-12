Лукашенко: Белоруссия не останется без картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в текущем году республика соберёт обильный урожай картофеля. С соответствующим заявлением глава государства выступил в ходе рабочего визита, о чём проинформировало агентство БЕЛТА.
«Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и ещё поставить на экспорт», — заявил он.
Лукашенко добавил, что специалисты детально изучили причины возникших в прошлом сезоне перебоев с поставками картофеля и выявили все обстоятельства, которые спровоцировали эту ситуацию. Он отметил, что подобные сбои недопустимы и в дальнейшем будут полностью исключены. Также белорусский лидер сообщил, что для гарантии стабильности на внутреннем рынке посевные площади под данную сельскохозяйственную культуру были существенно расширены.
Ранее Лукашенко обратился с призывом воздержаться от шуток, касающихся картофеля, в связи с его серьёзной озабоченностью будущим урожаем. По словам белорусского лидера, несмотря на то, что сегодня выращивание данной культуры сосредоточено в руках специализированных агрохолдингов, а прогнозируемый объём сбора превышает один миллион тонн, повод для беспокойства всё же остаётся.