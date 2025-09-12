«Ломаем, мужики»: Соловьёв показал видео задержания его несостоявшегося убийцы
Соловьёв опубликовал видео задержания россиянина, готовившего на него покушение
Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал у себя в Telegram-канале кадры оперативной съемки из Ульяновской области, где ФСБ задержала мужчину, который готовил на него покушение. Ранее сообщалось, что злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов и даже следил за журналистом в Москве.
Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
На кадрах видно, что силовики нагрянули к подозреваемому прямо домой, вскрыв дверь в подъезде на первом этаже жилого дома.
Ранее сообщалось, что в отношении задержанного возбуждено дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Обложка © Telegram / СОЛОВЬЁВ