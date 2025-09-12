«Ломаем, мужики»: Соловьёв показал видео задержания его несостоявшегося убийцы

Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал у себя в Telegram-канале кадры оперативной съемки из Ульяновской области, где ФСБ задержала мужчину, который готовил на него покушение. Ранее сообщалось, что злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов и даже следил за журналистом в Москве.