Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 11:19

«Ломаем, мужики»: Соловьёв показал видео задержания его несостоявшегося убийцы

Соловьёв опубликовал видео задержания россиянина, готовившего на него покушение

Телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал у себя в Telegram-канале кадры оперативной съемки из Ульяновской области, где ФСБ задержала мужчину, который готовил на него покушение. Ранее сообщалось, что злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов и даже следил за журналистом в Москве.

Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

На кадрах видно, что силовики нагрянули к подозреваемому прямо домой, вскрыв дверь в подъезде на первом этаже жилого дома.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанного возбуждено дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

BannerImage

Обложка © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Марина Фещенко
  • Новости
  • Владимир Соловьев
  • ФСБ России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar