Актёр Левда может получить 10 лет тюрьмы за избиение собственной матери
Актёру Якову Левде, известному по сериалу «Склифосовский», грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в ноябре 2024 года, когда актёр в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с матерью. В ходе конфликта Левда раскидал вещи, нанёс женщине удар, а затем прыгал на двери, которая упала на потерпевшую. В результате мать актёра получила перелом рёбер, гематомы таза, груди и глаза.
На последнем судебном заседании Левда признал вину и сообщил, что после случившегося оказывал матери финансовую помощь и покупал лекарства. Судебно-медицинская экспертиза диагностировала у актёра алкоголизм. Сам он утверждает, что прекратил употреблять спиртное, но профессионального лечения не проходил.
В настоящее время суд рассматривает предоставленные адвокатами характеристики и грамоты подсудимого. Яков Левда заявляет о готовности принять любое решение суда по своему делу.
Напомним, сообщения о нападении Якова Левды на мать появились в конце августа. Соседи отзываются об актёре как об агрессивном алкоголике. Также они рассказывали, что он своими действиями убил двух собак — щенок таксы получил из-за него смертельные ожоги, а другой пёсик скончался от укола, который поставил ему Левда.