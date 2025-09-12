Актёр Левда может получить 10 лет тюрьмы за избиение собственной матери

Актёру Якову Левде, известному по сериалу «Склифосовский», грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в ноябре 2024 года, когда актёр в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с матерью. В ходе конфликта Левда раскидал вещи, нанёс женщине удар, а затем прыгал на двери, которая упала на потерпевшую. В результате мать актёра получила перелом рёбер, гематомы таза, груди и глаза.

На последнем судебном заседании Левда признал вину и сообщил, что после случившегося оказывал матери финансовую помощь и покупал лекарства. Судебно-медицинская экспертиза диагностировала у актёра алкоголизм. Сам он утверждает, что прекратил употреблять спиртное, но профессионального лечения не проходил.

В настоящее время суд рассматривает предоставленные адвокатами характеристики и грамоты подсудимого. Яков Левда заявляет о готовности принять любое решение суда по своему делу.