Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 сентября, 07:01

Лучшего друга Бориса Клюева из «Ворониных» экстренно госпитализировали в Москве

Актёр Александр Сухинин госпитализирован в инфекционную больницу в Москве

Актёр Александр Сухинин. Обложка © Kinopoisk

Актёр известного сериала «Воронины» Александр Сухинин экстренно госпитализирован в Москве. 75-летнего артиста доставили в инфекционное медицинское учреждение, сообщил Life.ru источник.

Точную причину экстренного вызова скорой медицинской помощи в окружении артиста не уточнили.

Сам артист известен своими ролями в различных российских сериалах и фильма. Он является звездой «Ворониных», где сыграл Виктора Семёновича — близкого друга Николая Петровича (Бориса Клюева). В фильмографии Сухинина около 80 ролей. Он также известен по сериалам «Горемыки», «Гражданский брак», «Законы улиц» и другие.

Состояние попавшего в больницу 94-летнего актёра Краско оценивается как тяжёлое
Состояние попавшего в больницу 94-летнего актёра Краско оценивается как тяжёлое

Ранее Life.ru рассказал, что актёр, режиссёр Денис Евстигнеев был госпитализирован в Москве. У артиста было подозрение на острый инфаркт миокарда. Врачи диагностировали Евстигнееву гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний.

Наталья Афонина
