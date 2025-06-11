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11 июня, 07:52

Сын Евстигнеева и Волчек оказался в больнице с подозрением на инфаркт

Mash: Актёра Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве

Актёр Денис Евстигнеев. Обложка © «Кино-театр»

Актёр Денис Евстигнеев. Обложка © «Кино-театр»

Актёра, режиссёра Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, у артиста подозревают острый инфаркт миокарда. Врачи диагностировали Евстигнееву гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний.

Евстигнеев снял фильмы «Лимита» и «Займёмся любовью», снимался в сериале «Краткий курс семейной жизни», а также спродюсировал десятки лент. Дениса Евстигнеев — сын народных артистов СССР Евгения Евстигнеева и Галины Волчек.

Онкобольную звезду «Девчат» экстренно госпитализировали в Москве
Онкобольную звезду «Девчат» экстренно госпитализировали в Москве

А ранее сообщалось о госпитализации народной артистки России Веры Алентовой.. Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» почувствовала недомогание — дискомфорт в области живота. Медики провели обследование, в результате которого обнаружили новообразование. Специалисты приняли решение его удалить. Операция прошла успешно, и сейчас актриса восстанавливается. Временно выступать на сцене Театра имени Пушкина она не будет.

Юлия Сафиулина
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