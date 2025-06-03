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3 июня, 07:10

Онкобольную звезду «Девчат» экстренно госпитализировали в Москве

Mash: Актрису Светлану Дружинину дважды за месяц госпитализировали в Москве

Светлана Дружинина. Обложка © VK / Светлана Дружинина. Официальная страница

Светлана Дружинина. Обложка © VK / Светлана Дружинина. Официальная страница

Советская и российская актриса Светлана Дружинина, болеющая онкологией, дважды за месяц была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Причиной таких больничных поездок стали резкие скачка давления, вызванные аномальной жарой в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

89-летняя звезда фильма «Девчата» частенько жаловалась на затруднённое дыхание, нехватку воздуха и повышенное давление — 170 на 100. В последний раз Дружинину госпитализировали 28 мая. Врачи смогли стабилизировалть её состояние и выписали домой. Амбулаторно ей порекомендовали соблюдать режим сна, больше отдыхать и избегать прогулок под прямыми солнечными лучами.

Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве
Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве госпитализировали исполнителя и артиста Филиппа Киркорова. Как выяснилось, певец находится в больнице уже две недели. Причиной госпитализации стали осложнения после ожога, который он получил во время выступления в Санк-Петербурге в конце апреля. Позже стало известно, что Киркорову диагностировали бурсит — воспаление суставов. Сейчас исполнитель находится под наблюдением врачей.

Наталья Афонина
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