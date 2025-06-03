Онкобольную звезду «Девчат» экстренно госпитализировали в Москве

Советская и российская актриса Светлана Дружинина, болеющая онкологией, дважды за месяц была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Причиной таких больничных поездок стали резкие скачка давления, вызванные аномальной жарой в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

89-летняя звезда фильма «Девчата» частенько жаловалась на затруднённое дыхание, нехватку воздуха и повышенное давление — 170 на 100. В последний раз Дружинину госпитализировали 28 мая. Врачи смогли стабилизировалть её состояние и выписали домой. Амбулаторно ей порекомендовали соблюдать режим сна, больше отдыхать и избегать прогулок под прямыми солнечными лучами.