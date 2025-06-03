Онкобольную звезду «Девчат» экстренно госпитализировали в Москве
Mash: Актрису Светлану Дружинину дважды за месяц госпитализировали в Москве
Светлана Дружинина. Обложка © VK / Светлана Дружинина. Официальная страница
Советская и российская актриса Светлана Дружинина, болеющая онкологией, дважды за месяц была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Причиной таких больничных поездок стали резкие скачка давления, вызванные аномальной жарой в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
89-летняя звезда фильма «Девчата» частенько жаловалась на затруднённое дыхание, нехватку воздуха и повышенное давление — 170 на 100. В последний раз Дружинину госпитализировали 28 мая. Врачи смогли стабилизировалть её состояние и выписали домой. Амбулаторно ей порекомендовали соблюдать режим сна, больше отдыхать и избегать прогулок под прямыми солнечными лучами.
Ранее Life.ru рассказал, что в Москве госпитализировали исполнителя и артиста Филиппа Киркорова. Как выяснилось, певец находится в больнице уже две недели. Причиной госпитализации стали осложнения после ожога, который он получил во время выступления в Санк-Петербурге в конце апреля. Позже стало известно, что Киркорову диагностировали бурсит — воспаление суставов. Сейчас исполнитель находится под наблюдением врачей.