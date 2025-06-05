Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» Вера Алентова госпитализирована в столице
SHOT: Актриса Вера Алентова госпитализирована в Москве
Актриса Вера Алентова. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Легенда советского кинематографа, 83-летняя Вера Алентова госпитализирована в столице. Об этом пишет SHOT.
Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» почувствовала недомогание — дискомфорт в области живота. Врачи, проведя обследование, обнаружили новообразование, которое было решено удалить. Операция прошла успешно.
Алентова временно утратила трудоспособность, но сцена Театра имени Пушкина ожидает её возвращения в конце июня.
Между тем советская и российская актриса Светлана Дружинина, болеющая онкологией, дважды за месяц была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Причиной таких больничных поездок стали резкие скачки давления, вызванные аномальной жарой в Москве.