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5 июня, 05:11

Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» Вера Алентова госпитализирована в столице

SHOT: Актриса Вера Алентова госпитализирована в Москве

Актриса Вера Алентова. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Актриса Вера Алентова. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Легенда советского кинематографа, 83-летняя Вера Алентова госпитализирована в столице. Об этом пишет SHOT.

Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» почувствовала недомогание — дискомфорт в области живота. Врачи, проведя обследование, обнаружили новообразование, которое было решено удалить. Операция прошла успешно.

Алентова временно утратила трудоспособность, но сцена Театра имени Пушкина ожидает её возвращения в конце июня.

Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве
Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве

Между тем советская и российская актриса Светлана Дружинина, болеющая онкологией, дважды за месяц была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Причиной таких больничных поездок стали резкие скачки давления, вызванные аномальной жарой в Москве.

Оксана Попова
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