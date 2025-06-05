Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» Вера Алентова госпитализирована в столице

Легенда советского кинематографа, 83-летняя Вера Алентова госпитализирована в столице. Об этом пишет SHOT.

Звезда оскароносного кино «Москва слезам не верит» почувствовала недомогание — дискомфорт в области живота. Врачи, проведя обследование, обнаружили новообразование, которое было решено удалить. Операция прошла успешно.

Алентова временно утратила трудоспособность, но сцена Театра имени Пушкина ожидает её возвращения в конце июня.