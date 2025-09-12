Курьер случайно спас женщину от страшной смерти в запертой морозильной камере

В Китае женщина случайно застряла в огромной морозильной камере, когда дверь в помещение захлопнулась. Ей чудом удалось выжить благодаря проходившему мимо здания курьеру, услышавшему едва различимые крики о помощи. О случившемся пишет издание «Жэньминь жибао».

Китаянка по фамилии Чэнь владеет небольшим продуктовым бизнесом. В тот трагический день она была одна на рабочем месте и перетаскивала коробки с продукцией в холодильное помещение. Но дверь внезапно захлопнулась, и женщина оказалась в летней одежде при температуре минус 20. Телефона у неё с собой не оказалось, а её крики никто не слышал, так как здание находится в спальном районе, при том что стены «холодильника» имеют высокую звукоизоляцию.

Сначала китаянка колотила пачкой замороженных пельменей по трубам, но результата это не принесло, потом она била по стенам тапком и кричала. Через 20 минут несчастная женщина поняла, что силы оставляют её, а тело вот-вот окончательно замёрзнет, дышать становилось тяжелее. Тогда-то её сдавленный крик и услышал проходивший рядом курьер Лю Сюй. Именно он и вызволил страдалицу. Мужчина позже рассказал журналистам, что благодаря специфике своей работы научился обращать внимание на мелочи, поэтому смог услышать зов о помощи.

Сейчас женщину уже выписали из больницы, серьёзного вреда здоровью она не получила. Предпринимательница решила отблагодарить своего героя и предложила курьеру долю в своём бизнесе. История умалчивает, какой ответ дал мужчина. Однако пострадавшая призналась что до конца жизни будет помнить о спасении, ведь у неё двое маленьких детей, которые в одночасье могли остаться без матери.