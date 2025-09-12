Единый день голосования
12 сентября, 13:53

До –2 градусов: В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков

В Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Обложка © Life.ru

В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Как сообщает Гидрометцентр, предупреждение будет действовать с полуночи 13 сентября до утра 15 сентября.

Ночью и утром в отдельных районах ожидаются заморозки от –2 до 0 градусов.

При этом в Москве, по данным «Яндекс Погоды», 13 и 14 сентября сохранится теплая и преимущественно пасмурная погода без существенных осадков.

Жителям Подмосковья в ближайшие ночи рекомендуют учитывать риск заморозков.

  • Автовладельцам советуют не оставлять машины на открытых парковках и использовать защитные чехлы для стекол.
  • Дачникам и садоводам рекомендуется укрывать пленкой или агроволокном теплолюбивые растения, особенно помидоры, кабачки и перцы.
  • Жителям частных домов — проверить исправность отопительных систем, а также убрать из дворов шланги и ёмкости с водой, которые могут пострадать от замерзания.
МЧС также напоминает: при понижении температуры важно тепло одеваться, особенно детям и пожилым людям, а также внимательно следить за прогнозами на следующие дни.

Марина Фещенко
