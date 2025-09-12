Никас Сафронов рассказал Life.ru, как США просили его повторить портрет Трампа, но он отказался

Художник Никас Сафронов рассказал журналисту Life.ru, что его попросили сделать дубль портрета президента США Дональда Трампа, который он написал ранее. По словам художника, за работу ему предложили космическую сумму. Однако Сафронов отказался по этическим соображениям.

Никас Сафронов. Видео © Life.ru

«Мне звонили из Америки, предлагали десяток миллионов, чтобы я сделал такой вариант, повтор. Но я не стал делать, это было бы крайне некорректно», — объяснил он.

Художник добавил, что совсем не заинтересован в деньгах, для него высшая награда, когда результаты его творчества радуют и греют сердца своих обладателей.