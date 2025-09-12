Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 14:39

Никас Сафронов рассказал Life.ru, как США просили его повторить портрет Трампа, но он отказался

Художник Сафронов заявил, что в США его просили сделать дубль портрета Трампа

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Никас Сафронов

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов рассказал журналисту Life.ru, что его попросили сделать дубль портрета президента США Дональда Трампа, который он написал ранее. По словам художника, за работу ему предложили космическую сумму. Однако Сафронов отказался по этическим соображениям.

Никас Сафронов. Видео © Life.ru

«Мне звонили из Америки, предлагали десяток миллионов, чтобы я сделал такой вариант, повтор. Но я не стал делать, это было бы крайне некорректно», — объяснил он.

Художник добавил, что совсем не заинтересован в деньгах, для него высшая награда, когда результаты его творчества радуют и греют сердца своих обладателей.

Никас Сафронов назвал политика, для которого он готов написать портрет
Никас Сафронов назвал политика, для которого он готов написать портрет

Напомним, Никас Сафронов ещё в начале года написал портрет Трампа. Он отметил, что изобразил Трампа таким, каким его видит. Полотно было подарено от имени президента РФ Владимира Путина американскому лидеру через спецпосланника весной этого года.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Никас Сафронов
  • США
  • Дональд Трамп
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar