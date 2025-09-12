Никас Сафронов рассказал Life.ru, как США просили его повторить портрет Трампа, но он отказался
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Никас Сафронов
Художник Никас Сафронов рассказал журналисту Life.ru, что его попросили сделать дубль портрета президента США Дональда Трампа, который он написал ранее. По словам художника, за работу ему предложили космическую сумму. Однако Сафронов отказался по этическим соображениям.
Никас Сафронов. Видео © Life.ru
«Мне звонили из Америки, предлагали десяток миллионов, чтобы я сделал такой вариант, повтор. Но я не стал делать, это было бы крайне некорректно», — объяснил он.
Художник добавил, что совсем не заинтересован в деньгах, для него высшая награда, когда результаты его творчества радуют и греют сердца своих обладателей.
Напомним, Никас Сафронов ещё в начале года написал портрет Трампа. Он отметил, что изобразил Трампа таким, каким его видит. Полотно было подарено от имени президента РФ Владимира Путина американскому лидеру через спецпосланника весной этого года.