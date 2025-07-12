Никас Сафронов назвал политика, для которого он готов написать портрет
Никас Сафронов заявил, что желает написать портрет Медведева
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Известный российский художник Никас Сафронов заявил, что ему бы очень хотелось написать портрет зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом он признался в беседе с «Газетой.ru».
«Портрет кого из политиков еще бы хотел написать? Медведева», — ответил художник.
Ранее Никас Сафронов заявил, что создаст для Илона Маска картину, на которой будут изображены русские и американские учёные, а также космические ракеты и сам бизнесмен. На полотне, по словам художника, будут присутствовать также элементы «Звёздных войн».