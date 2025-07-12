Никас Сафронов назвал политика, для которого он готов написать портрет

Известный российский художник Никас Сафронов заявил, что ему бы очень хотелось написать портрет зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом он признался в беседе с «Газетой.ru».

Ранее Никас Сафронов заявил, что создаст для Илона Маска картину, на которой будут изображены русские и американские учёные, а также космические ракеты и сам бизнесмен. На полотне, по словам художника, будут присутствовать также элементы «Звёздных войн».