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Регион
12 июля, 08:45

Никас Сафронов назвал политика, для которого он готов написать портрет

Никас Сафронов заявил, что желает написать портрет Медведева

Облокжка © VK / Никас Сафронов

Облокжка © VK / Никас Сафронов

Известный российский художник Никас Сафронов заявил, что ему бы очень хотелось написать портрет зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом он признался в беседе с «Газетой.ru».

«Портрет кого из политиков еще бы хотел написать? Медведева», — ответил художник.

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Ранее Никас Сафронов заявил, что создаст для Илона Маска картину, на которой будут изображены русские и американские учёные, а также космические ракеты и сам бизнесмен. На полотне, по словам художника, будут присутствовать также элементы «Звёздных войн».

Владимир Озеров
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