Ещё четыре героя: Никас Сафронов рассказал Life.ru, кто помимо Маска будет изображён на его портрете

Художник Никас Сафронов создаст для Илона Маска необычный подарок — картину, объединяющую образы учёных, российские и американские ракеты, а также самого создателя SpaceX с элементами «Звёздных войн». О таком сюрпризе, как отметил в беседе с Life.ru Сафронов, бизнесмен ещё ничего не знает.

Никас Сафронов — о подарке Илону Маску. Видео © Life.ru

«Валентин Петрович Глушко, вокруг него его любимый учёный Сергей Павлович Королёв, там Вернер фон Браун, который создал в Америке космическую историю. Там Эдвин Хаббл. <...> Вот эти все четыре героя и Маск с эмблемой из «Звёздных войн», <...> там используются вылетающие ракеты, его ракеты, наши совместные ракеты», — поделился Сафронов.

По словам художника, идею о портрете ему предложили российские космонавты, в частности Олег Артемьев.