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19 июня, 14:01

Ещё четыре героя: Никас Сафронов рассказал Life.ru, кто помимо Маска будет изображён на его портрете

Никас Сафронов подарит Маску портрет с российскими и американскими ракетами

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Художник Никас Сафронов создаст для Илона Маска необычный подарок — картину, объединяющую образы учёных, российские и американские ракеты, а также самого создателя SpaceX с элементами «Звёздных войн». О таком сюрпризе, как отметил в беседе с Life.ru Сафронов, бизнесмен ещё ничего не знает.

Никас Сафронов — о подарке Илону Маску. Видео © Life.ru

«Валентин Петрович Глушко, вокруг него его любимый учёный Сергей Павлович Королёв, там Вернер фон Браун, который создал в Америке космическую историю. Там Эдвин Хаббл. <...> Вот эти все четыре героя и Маск с эмблемой из «Звёздных войн», <...> там используются вылетающие ракеты, его ракеты, наши совместные ракеты», — поделился Сафронов.

По словам художника, идею о портрете ему предложили российские космонавты, в частности Олег Артемьев.

Никас Сафронов раскрыл, сколько тратит в месяц
Никас Сафронов раскрыл, сколько тратит в месяц

А ранее Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет Дональда Трампа примирит РФ и США. Картина, созданная российским художником, напомним, изображает момент покушения на американского президента прошлым летом.

Наталья Демьянова
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