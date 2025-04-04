Никас Сафронов раскрыл, сколько тратит в месяц

Художник Никас Сафронов раскрыл URA.ru, что ежемесячно тратит от трёх миллионов рублей. По его словам, иногда траты бывает и больше, но меньше — практически никогда.

Сафронов отметил, что значительная часть его расходов уходит на поддержку семьи, включая трёх братьев и сестру, которым он ежемесячно отправляет деньги. Кроме того, художник упомянул, что выплачивает зарплату своим работникам и тратит значительные суммы на коммунальные услуги. Он добавил, что живёт в просторной квартире в центре города и полностью покрывает жилищно-коммунальные расходы для своих братьев, однако точную сумму не может назвать, так как его помощница занимается платежами.

Сафронов упомянул, что значительная часть его финансов уходит и на благотворительность: он выплачивает увеличенные стипендии студентам своего родного Ростовского художественного училища и оказывает финансовую поддержку школе, названной в его честь. Он также отметил, что тратит немного на себя, не покупает вещи известных брендов и не посещает дорогие рестораны. По его словам, вместо устриц он предпочитает гречневую кашу.

«Моя любимая еда — гречневая каша с молоком, пельмени и жареная картошка. И вообще для меня самое большое счастье в этом мире — быть нужным кому-то. Конечно, я не могу помочь всем — я всего лишь художник и зарабатываю только искусством», — отметил художник.