Любитель погонять: Porsche Никаса Сафронова собрал рекордные 655 тысяч рублей штрафов

Художник Никас Сафронов и его Porsche стали настоящими «чемпионами» по нарушениям ПДД в июне, заработав 62 штрафа на сумму около 70 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, проблемы с штрафами у известного художника начались сразу после приобретения автомобиля в марте 2024 года. Уже в день покупки он получил штраф за неправильную парковку, и с тех пор количество нарушений стало быстро расти. Основная причина штрафов — превышение скорости.

Сафронов на своём Porsche. Фото © SHOT

В общей сложности на автомобиль, принадлежащий Сафронову, был выписан 691 штраф на общую сумму 655 тысяч рублей. На данный момент 49 штрафов на сумму 56 тысяч рублей остаются неоплаченными.