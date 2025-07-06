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6 июля, 10:40

Любитель погонять: Porsche Никаса Сафронова собрал рекордные 655 тысяч рублей штрафов

SHOT: Никас Сафронов и его Porsche стали «чемпионами» по нарушениям ПДД в июне

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Художник Никас Сафронов и его Porsche стали настоящими «чемпионами» по нарушениям ПДД в июне, заработав 62 штрафа на сумму около 70 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, проблемы с штрафами у известного художника начались сразу после приобретения автомобиля в марте 2024 года. Уже в день покупки он получил штраф за неправильную парковку, и с тех пор количество нарушений стало быстро расти. Основная причина штрафов — превышение скорости.

Сафронов на своём Porsche. Фото © SHOT

Сафронов на своём Porsche. Фото © SHOT

В общей сложности на автомобиль, принадлежащий Сафронову, был выписан 691 штраф на общую сумму 655 тысяч рублей. На данный момент 49 штрафов на сумму 56 тысяч рублей остаются неоплаченными.

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Ранее сообщалось, что звезда НХЛ Евгений Малкин собрал более 140 штрафов на своём BMW в России. Их общая сумма превышает 264 тысячи рублей.

Наталья Демьянова
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