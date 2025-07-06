Любитель погонять: Porsche Никаса Сафронова собрал рекордные 655 тысяч рублей штрафов
SHOT: Никас Сафронов и его Porsche стали «чемпионами» по нарушениям ПДД в июне
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
Художник Никас Сафронов и его Porsche стали настоящими «чемпионами» по нарушениям ПДД в июне, заработав 62 штрафа на сумму около 70 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, проблемы с штрафами у известного художника начались сразу после приобретения автомобиля в марте 2024 года. Уже в день покупки он получил штраф за неправильную парковку, и с тех пор количество нарушений стало быстро расти. Основная причина штрафов — превышение скорости.
Сафронов на своём Porsche. Фото © SHOT
В общей сложности на автомобиль, принадлежащий Сафронову, был выписан 691 штраф на общую сумму 655 тысяч рублей. На данный момент 49 штрафов на сумму 56 тысяч рублей остаются неоплаченными.
Ранее сообщалось, что звезда НХЛ Евгений Малкин собрал более 140 штрафов на своём BMW в России. Их общая сумма превышает 264 тысячи рублей.