Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 19:18

Кулинария ни при чём: Раскрыт умопомрачительный доход Юлии Высоцкий

Звездач: Высоцкая заработала 140 млрд на аптечном бизнесе в прошлом году

Юлия Высоцкая. Обложка © VK / Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая. Обложка © VK / Юлия Высоцкая

Основной доход актрисы Юлии Высоцкой приносит не кулинария, а аптечный бизнес, в котором она владеет долями в 54 компаниях. За минувший год совокупный доход от них составил 140 миллиардов рублей, пишет «Звездач».

По информации телеграм-канала, её доли в таких сетях, как «Планета здоровья» и «Монастырёв», принесли за прошлый год совокупно 140 миллиардов рублей. На этом фоне доходы от кулинарных проектов выглядят незначительно — всего 422,4 миллиона рублей за 2024 год.

Также Высоцкая владеет долями в компаниях своего супруга, режиссёра Андрея Кончаловского. Ей принадлежит 35% в ресторанном бизнесе, 45% и 35% в продюсерских центрах, а также 90% в кинокомпании, которая по итогам прошлого года сработала с убытком.

«Я не повар»: Высоцкая ответила на мемы о своих кулинарных экспериментах
«Я не повар»: Высоцкая ответила на мемы о своих кулинарных экспериментах

К слову, ранее «Звездач» уже заявлял, что аптеки проносят Юлии Высоцкой впечатляющие доходы. Правда, в июле оценки были намного скромнее, тогда речь шла только о десяти миллиардах рублей. С бренда «Едим дома» артистка заработала несопоставимо меньше, но тоже прилично — порядка 300 миллионов рублей.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Юлия Высоцкая
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar