Кулинария ни при чём: Раскрыт умопомрачительный доход Юлии Высоцкий

Основной доход актрисы Юлии Высоцкой приносит не кулинария, а аптечный бизнес, в котором она владеет долями в 54 компаниях. За минувший год совокупный доход от них составил 140 миллиардов рублей, пишет «Звездач».

По информации телеграм-канала, её доли в таких сетях, как «Планета здоровья» и «Монастырёв», принесли за прошлый год совокупно 140 миллиардов рублей. На этом фоне доходы от кулинарных проектов выглядят незначительно — всего 422,4 миллиона рублей за 2024 год.