Кулинария ни при чём: Раскрыт умопомрачительный доход Юлии Высоцкий
Звездач: Высоцкая заработала 140 млрд на аптечном бизнесе в прошлом году
Юлия Высоцкая. Обложка © VK / Юлия Высоцкая
Основной доход актрисы Юлии Высоцкой приносит не кулинария, а аптечный бизнес, в котором она владеет долями в 54 компаниях. За минувший год совокупный доход от них составил 140 миллиардов рублей, пишет «Звездач».
По информации телеграм-канала, её доли в таких сетях, как «Планета здоровья» и «Монастырёв», принесли за прошлый год совокупно 140 миллиардов рублей. На этом фоне доходы от кулинарных проектов выглядят незначительно — всего 422,4 миллиона рублей за 2024 год.
Также Высоцкая владеет долями в компаниях своего супруга, режиссёра Андрея Кончаловского. Ей принадлежит 35% в ресторанном бизнесе, 45% и 35% в продюсерских центрах, а также 90% в кинокомпании, которая по итогам прошлого года сработала с убытком.
К слову, ранее «Звездач» уже заявлял, что аптеки проносят Юлии Высоцкой впечатляющие доходы. Правда, в июле оценки были намного скромнее, тогда речь шла только о десяти миллиардах рублей. С бренда «Едим дома» артистка заработала несопоставимо меньше, но тоже прилично — порядка 300 миллионов рублей.