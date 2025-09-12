Масштабный сбой затронул работу ботов в Telegram

Крупный глобальный сбой парализовал работу ботов в Telegram, оставив тысячи пользователей без доступа к основным сервисам. О проблемах в работе платформы свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector. Также в этом убедился корреспондент Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал об очередном сбое в работе Google Meet, который произошёл 27 августа. Поступали сообщения о сбоях в работе сайта от пользователей из ряда регионов, включая Москву, Московскую и Волгоградскую области, а также Санкт-Петербург и Калининград.