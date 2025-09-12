Московский суд открыл процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АО «Камея» о введении процедуры конкурсного производства в отношении имущества немецкого автомобильного концерна Volkswagen на территории России. Суд включил в реестр требований кредиторов задолженность компании в размере 16,9 млрд рублей, которая возникла после расторжения договора 2017 года о поставках дизельных двигателей для нижегородского автозавода ГАЗ. Об этом пишет РИА «Новости».

Процедура банкротства введена на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждён Андрей Столяров из Союза арбитражных управляющих «Созидание». Право требования к Volkswagen было приобретено «Камеей» у ООО «Автомобильный завод «НАЗ» (бывший ГАЗ) за 120 млн рублей.

Представители Volkswagen оспаривали иск, указывая на отсутствие тесной связи с Россией и возможность взыскания долга через другие юрисдикции. Однако суд принял во внимание наличие у концерна активов в РФ, включая доли в юридических лицах и интеллектуальную собственность. Решение позволяет кредиторам использовать механизмы оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности.