Оружия станет меньше: Власти ФРГ отказали захотевшему тратиться на Киев Писториусу

Министр обороны Германии Борис Писториус хотел потратить на военную поддержку Украины на 10 миллиардов евро больше, чем согласовало правительство. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным таблоида, Минобороны просило выделить почти 16 миллиардов евро на следующий год и свыше 12 миллиардов – на 2027-й. Однако Минфин одобрил лишь по девять миллиардов, включая выплаты из фондов ЕС.

Bild утверждает, что теперь часть контрактов с украинской оборонкой придётся отменить или отложить, а поставки оружия Киеву будут сокращены. При этом в самих министерствах настаивают, что никаких противоречий нет, а бюджетные цифры были согласованы заранее.