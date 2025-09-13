Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 23:41

Оружия станет меньше: Власти ФРГ отказали захотевшему тратиться на Киев Писториусу

Bild: Писториус хотел получить для Украины на 10 млрд евро больше одобренного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Министр обороны Германии Борис Писториус хотел потратить на военную поддержку Украины на 10 миллиардов евро больше, чем согласовало правительство. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным таблоида, Минобороны просило выделить почти 16 миллиардов евро на следующий год и свыше 12 миллиардов – на 2027-й. Однако Минфин одобрил лишь по девять миллиардов, включая выплаты из фондов ЕС.

Bild утверждает, что теперь часть контрактов с украинской оборонкой придётся отменить или отложить, а поставки оружия Киеву будут сокращены. При этом в самих министерствах настаивают, что никаких противоречий нет, а бюджетные цифры были согласованы заранее.

«Совсем другой подход»: Посол РФ в ФРГ предостерёг Германию из-за ракет Taurus
«Совсем другой подход»: Посол РФ в ФРГ предостерёг Германию из-за ракет Taurus

Ранее Life.ru писал, что Германия уже передала Украине первые пусковые установки комплексов Patriot. Борис Писториус также заявлял о планах закупить у Киева дальнобойные дроны и подписать с украинской оборонкой контракты примерно на 300 миллионов евро.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar