Оружия станет меньше: Власти ФРГ отказали захотевшему тратиться на Киев Писториусу
Bild: Писториус хотел получить для Украины на 10 млрд евро больше одобренного
Министр обороны Германии Борис Писториус хотел потратить на военную поддержку Украины на 10 миллиардов евро больше, чем согласовало правительство. Об этом пишет немецкое издание Bild.
По данным таблоида, Минобороны просило выделить почти 16 миллиардов евро на следующий год и свыше 12 миллиардов – на 2027-й. Однако Минфин одобрил лишь по девять миллиардов, включая выплаты из фондов ЕС.
Bild утверждает, что теперь часть контрактов с украинской оборонкой придётся отменить или отложить, а поставки оружия Киеву будут сокращены. При этом в самих министерствах настаивают, что никаких противоречий нет, а бюджетные цифры были согласованы заранее.
Ранее Life.ru писал, что Германия уже передала Украине первые пусковые установки комплексов Patriot. Борис Писториус также заявлял о планах закупить у Киева дальнобойные дроны и подписать с украинской оборонкой контракты примерно на 300 миллионов евро.