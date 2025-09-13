Единый день голосования
13 сентября, 03:37

Соучастница убийства Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу спустя 16 лет

Евгения Хасис. Обложка © ТАСС/ Владимир Астапкович

Осуждённая по делу об убийстве Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис вышла на свободу после 16 лет заключения.

Хасис арестовали в ноябре 2009 года. Она была освобождена из мордовской женской исправительной колонии. В конце августа ей установили административный надзор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову застрелили 19 января 2009 года в Москве. За их убийство суд приговорил к пожизненному сроку мужа Хасис — Никиту Тихонова. Евгении дали 18 лет. В 2022 году Верховный суд снизил срок наказания Хасис до 17 лет.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
