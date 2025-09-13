Соучастница убийства Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу спустя 16 лет

Осуждённая по делу об убийстве Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис вышла на свободу после 16 лет заключения.

Хасис арестовали в ноябре 2009 года. Она была освобождена из мордовской женской исправительной колонии. В конце августа ей установили административный надзор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.