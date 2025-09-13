Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали в Волгограде, повредив здание больницы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign
Ночью 13 сентября силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Он отметил, что дроны были сбиты средствами ПВО Минобороны, однако обломки упали в южной части Волгограда. В Красноармейском районе повреждена стена лестничного марша между пятым и шести этажом здания клинической больницы скорой медицинской помощи № 15. Глава региона подчеркнул, что, по предварительной информации, возгораний и серьёзных разрушений не зафиксировано.
«Пострадавших нет», – добавил Бочаров.
Ранее Life.ru писал, что ночью 13 сентября российская ПВО отразила налёт украинских дронов на Ростовскую область. Вражеские беспилотники были сбиты над тремя районами региона.