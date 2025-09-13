Русский хозяин маникюрного салона сядет в тюрьму в США за жестокое избиение 2-летней дочки

В США российский бизнесмен признал вину в избиении своей двухлетней дочери. 37-летний Андрея Севастьянова приговорили к 90 дням тюрьмы в Майами, с последующим домашним арестом и обязательным прохождением курсов управления гневом. Об этом сообщает издание NBS 6 South Florida.

Предпринимателю предстоит провести в США не менее 5 лет. Приговор включает 90 дней тюремного заключения в округе Майами-Дейд, с учётом уже отбытого срока (более 100 дней), два года домашнего ареста и пять лет под наблюдением соответствующих органов. Кроме того, Севастьянов обязан пройти специализированные курсы по управлению гневом и воспитанию детей.