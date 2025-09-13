Дэвид Бекхэм показал, как собирает урожай и готовит варенье из домашней ягоды

По словам спортсмена, процесс выращивания и переработки собственного урожая стал для него особым видом медитации и способом провести время с семьёй. Бекхэм подробно описывает технологию приготовления варенья, подчёркивая важность использования экологически чистых продуктов и традиционных методов консервации. Его подход сочетает в себе внимание к деталям и стремление к совершенству, которые характеризовали и его спортивную карьеру.