13 сентября, 13:32

Дэвид Бекхэм показал, как собирает урожай и готовит варенье из домашней ягоды

Известный британский футболист и икона стиля Дэвид Бекхэм увлёкся садоводством и приготовлением домашних заготовок. Звезда делится с поклонниками сбором урожая ягод на своём участке и рецептами авторского варенья.

Дэвид Бекхэм рассказал о сборе урожая и приготовлении домашнего варенья. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/davidbeckham

По словам спортсмена, процесс выращивания и переработки собственного урожая стал для него особым видом медитации и способом провести время с семьёй. Бекхэм подробно описывает технологию приготовления варенья, подчёркивая важность использования экологически чистых продуктов и традиционных методов консервации. Его подход сочетает в себе внимание к деталям и стремление к совершенству, которые характеризовали и его спортивную карьеру.

Банки с ядом: Life.ru узнал, почему важно удалять косточки из ягод и фруктов для заготовок

Ранее Life.ru писал, что технолог Суслянок предупредил об опасности варенья, приготовленного с косточками. По словам эксперта, в косточках абрикосов, персиков, слив, вишен и черешни содержится амигдалин, который при термической обработке и длительном хранении высвобождает синильную кислоту — опасный яд.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/davidbeckham

Анастасия Никонорова
