13 сентября, 10:25

Каллас обвинили в удушении экономики Европы из-за России

Журналист Боуз обвинил Каллас в удушении Европы санкциями против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас из-за новых санкций против России, обвинив её в удушении экономики Европы.

«Мы насмерть задушили экономику Европы. Хорошая работа», — написал он.

Его комментарий стал реакцией на недавнее заявление Каллас о том, что Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции и продолжает работу над новым, уже девятнадцатым пакетом ограничительных мер. Журналист открыто обвинил главу дипломатии ЕС в нанесении вреда европейской экономике путём ужесточения давления на Россию.

Анастасия Никонорова
