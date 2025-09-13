Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас из-за новых санкций против России, обвинив её в удушении экономики Европы.

СМИ раскрыли, что будет в новом пакете антироссийских санкций от США

СМИ раскрыли, что будет в новом пакете антироссийских санкций от США

Его комментарий стал реакцией на недавнее заявление Каллас о том, что Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции и продолжает работу над новым, уже девятнадцатым пакетом ограничительных мер. Журналист открыто обвинил главу дипломатии ЕС в нанесении вреда европейской экономике путём ужесточения давления на Россию.