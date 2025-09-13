«Бизнесвумен с машиной»: 15-летняя дочь актёра Гогунского купила Mercedes за 13 млн
Несовершеннолетняя дочь российского актёра Виталия Гогунского купила Mercedes за 13 миллионов рублей. Милане Стар (настоящее имя — Милана Маирко) всего 15 лет, но она позиционирует себя модной блогершей и делает музыкальную карьеру. Продюсером подростка является её мать Ирина Маирко. Сам Гогунский, по словам женщины, к славе девочки отношения не имеет и не поддерживает с ней общение после распада семьи.
Милана Стар похвасталась новым автомобилем на своей странице в соцсети. Она устроила в салоне машины «горячую» фотосессию с классическими губками-бантиками, томным взглядом и однотипными позами. Блогерша выбрала Mercedes-Benz V-Class в VIP-комплектации, стоимость которого начинается от 13 миллионов рублей. Весь салон выполнен в белом цвете.
«Теперь я бизнесвумен со своей машиной?» — подписала пост Милана, после чего подписчики поспешили поздравить девочку с покупкой.
Впрочем, некоторые фанаты пришли в шок от ценностей подростка. Они обратили внимание, что сама девочка не может водить авто в силу возраста, поэтому будет нанимать водителя. «Зачем ей такая дорогая тачка? Эффектно подъезжать к клубам, чтобы шофёр открывал дверь и бил челом о землю?» — написал один из пользователей. Сам Гогунский давно не комментирует поступки дочери. Он первым вывел Милану на сцену в 4 года. Журналистам он рассказывал, что не хотел делать из ребёнка звезду и лишать детства, к этому якобы приложила руку мать девочки уже после развода с актёром. По словам Гогунского, он не против постепенного развития карьеры дочери, но отношения у них сложные, поэтому сейчас артист ничего не знает о планах Миланы.
Напомним, Виталий Гогунский познакомился с Ириной Маирко на съёмочной площадке более десяти лет назад. Вскоре у них родилась дочь Милана, но официально отношения они оформили только в 2017 году. Однако в апреле 2019 года актёр ушёл из семьи. По словам Маирко, её никогда не любили родители экс-супруга. Они якобы искали сыну девушку из высшего общества, что также стало причиной разлада в отношениях пары. Гогунский не платит алименты и не участвует в жизни дочери, не раз заявляла Маирко.