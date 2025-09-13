Самолёт Бодрум — Петербург с сотнями россиян запросил срочную посадку в Стамбуле

Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Бодрума в Санкт-Петербург, экстренно сел в Стамбуле. Об этом сообщили «Фонтанке» пассажиры рейса. Данные также подтвердились через сервис Flightradar24.

«Рейс номер ТК 3188 из Бодрума, летящий в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в Стамбуле около 45 минут назад. Пока причин не называют, ждём новый самолёт», — написал читатель.

В 12:30 один из пассажиров сообщил, что представители авиакомпании объяснили посадку технической неисправностью воздушного судна. В настоящее время люди находятся на борту другого самолёта и ожидают вылета. Согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, прибытие рейса в Северную столицу ожидается в 15:40.