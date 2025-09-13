Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 11:18

Самолёт Бодрум — Петербург с сотнями россиян запросил срочную посадку в Стамбуле

Самолёт, летевший из Бодрума в Петербург, совершил аварийную посадку в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /muratart

Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Бодрума в Санкт-Петербург, экстренно сел в Стамбуле. Об этом сообщили «Фонтанке» пассажиры рейса. Данные также подтвердились через сервис Flightradar24.

«Рейс номер ТК 3188 из Бодрума, летящий в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в Стамбуле около 45 минут назад. Пока причин не называют, ждём новый самолёт», — написал читатель.

В 12:30 один из пассажиров сообщил, что представители авиакомпании объяснили посадку технической неисправностью воздушного судна. В настоящее время люди находятся на борту другого самолёта и ожидают вылета. Согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, прибытие рейса в Северную столицу ожидается в 15:40.

В Росавиации раскрыли подробности аварийной посадки самолёта Лондон – Пекин в Нижневартовске
В Росавиации раскрыли подробности аварийной посадки самолёта Лондон – Пекин в Нижневартовске

Ранее стало известно, что жёсткую посадку совершил транспортный самолёт Ил-76. Он направлялся из Красноярска в Улан-Удэ и столкнулся с техническими сложностями сразу после взлёта. Борт смог подняться в небо, но вскоре возникли проблемы с одним из двигателей.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar