Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 07:32

Самолёт Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

SHOT: Самолёт Ил-76 экстренно сел в Красноярском крае и выкатился за пределы ВПП

Ранним утром транспортный самолёт Ил-76, направлявшийся из Красноярска в Улан-Удэ, столкнулся с техническими сложностями сразу после взлёта. В 06:30 по местному времени борт поднялся в небо, но вскоре возникли неполадки с одним из двигателей. Об этом сообщает SHOT.

Самолёт выкатился за полосу. Фото © Telegram / SHOT

Самолёт выкатился за полосу. Фото © Telegram / SHOT

Пилоты приняли решение о немедленной аварийной посадке и выбрали ближайший аэродром — Черемшанка. Самолёт приземлился, выкатившись за пределы ВПП.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Смертельная авиакатастрофа: Два пассажирских самолёта столкнулись в небе США и сгорели
Смертельная авиакатастрофа: Два пассажирских самолёта столкнулись в небе США и сгорели

Ранее Life.ru сообщал, что в Тамбовской области легкомоторный самолёт-опрыскиватель совершил жёсткую посадку. Жертв и разрушений на земле не было, однако пилоту не сумели пережить катастрофу. На место происшествия быстро прибыли пожарные.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar