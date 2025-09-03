Самолёт Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Ранним утром транспортный самолёт Ил-76, направлявшийся из Красноярска в Улан-Удэ, столкнулся с техническими сложностями сразу после взлёта. В 06:30 по местному времени борт поднялся в небо, но вскоре возникли неполадки с одним из двигателей. Об этом сообщает SHOT.