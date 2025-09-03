Самолёт Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
Ранним утром транспортный самолёт Ил-76, направлявшийся из Красноярска в Улан-Удэ, столкнулся с техническими сложностями сразу после взлёта. В 06:30 по местному времени борт поднялся в небо, но вскоре возникли неполадки с одним из двигателей. Об этом сообщает SHOT.
Самолёт выкатился за полосу. Фото © Telegram / SHOT
Пилоты приняли решение о немедленной аварийной посадке и выбрали ближайший аэродром — Черемшанка. Самолёт приземлился, выкатившись за пределы ВПП.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал, что в Тамбовской области легкомоторный самолёт-опрыскиватель совершил жёсткую посадку. Жертв и разрушений на земле не было, однако пилоту не сумели пережить катастрофу. На место происшествия быстро прибыли пожарные.
Обложка © Telegram / SHOT