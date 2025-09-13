В Венгрии прошёл чемпионат по скоростному рытью могил

Российская команда впервые приняла участие в международном конкурсе по скоростной копке могил, в состязании участвовала 21 команда из Венгрии, Хорватии, Чехии, Словакии. Об этом сообщает организатор – Венгерская ассоциация управляющих и операторов кладбищ (MTFE).

Фото © MTFE

Участникам предложили два задания. Сначала нужно было выкопать могилу размером 200×80 см и глубиной 160 сантиметров, уложившись в два часа. А затем получившуюся яму следовало превратить в «могильный курган»: вернуть землю на место и сформировать аккуратный холм над «захоронением». Качество работы оценивалось по 10-бальной школе. Первое место заняла венгерская команда Parakletosz Nonprifit Kft, которая второй год остаётся лидером соревнований. А вот россияне заняли последнее место.

«Ласло Киш и Роберт Надь одержали победу со временем 1 час 33 минуты 20 секунд, защитив своё прошлогоднее первое место. Победители отметили, что своим успехом они обязаны рутине, которую приобрели в повседневной работе без какой-либо специальной подготовки», – сообщили в ассоциации.