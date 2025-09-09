Созданные всей страной: В Москве подвели итоги конкурса «Родная игрушка»

«Родная игрушка» — это первый такой конкурс, который прошёл по поручению Президента РФ, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей. Главное, за что я хочу сказать спасибо: каждый проект содержит частичку вашей души и сердца. Многие взрослые реализовывали свои детские мечты, и это особенно важно, потому что игрушка — в первую очередь про мечту», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.