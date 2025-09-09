Созданные всей страной: В Москве подвели итоги конкурса «Родная игрушка»
В Москве подвели итоги конкурса Родная игрушка
Обложка © Life.ru
В Москве завершился Всероссийский фестиваль в Национальном центре «Россия», где подвели итоги конкурса «Родная игрушка». Почти 30 тысяч человек из всех уголков страны приняли в нём участие. Благодаря поддержке технологических партнёров, первые образцы игр и игрушек, созданных по итогам конкурса, скоро появятся на полках детских магазинов и в интернет-магазинах по всей России.
Кириенко зачитал обращение Путина к участникам конкурса «Родная игрушка». Видео © Life.ru
«Родная игрушка» — это первый такой конкурс, который прошёл по поручению Президента РФ, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей. Главное, за что я хочу сказать спасибо: каждый проект содержит частичку вашей души и сердца. Многие взрослые реализовывали свои детские мечты, и это особенно важно, потому что игрушка — в первую очередь про мечту», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.
Организаторы сообщили, что конкурс собрал рекордное количество участников, став главной площадкой для игровых индустрий. В нём приняли участие специалисты из сферы образования, родители, дизайнеры и инженеры со всей страны (89 регионов). Победителей определяли в различных категориях: от сюжетных игрушек и настольных игр до технических разработок, конструкторов и мультимедийных проектов. Оценивали игрушки не только профессионалы (педагоги, психологи, производители), но и семьи с детьми из сообщества «Родные-любимые» «Движения Первых», которые проверяли их на прочность и увлекательность.
Фото © Life.ru
Фото © Life.ru
В числе лучших проектов оказались: «Мишки-профи» — плюшевые игрушки, призванные помочь в выборе профессии; «Маленькие герои» — серия мультфильмов; «Воевода: Древняя Русь» — настольная стратегическая игра; «РОБИ» — инновационная образовательная система; «Буквогород» — интерактивный мультимедийный проект. Победители получили памятные сувениры от представителей Администрации президента, общества «Знание», АНО «Институт развития интернета» и других организаторов конкурса.
В рамках фестиваля прошли интерактивные мероприятия: выставка проектов финалистов, мастер-классы для всей семьи и особая экспозиция «Игры и игрушки Первых». Последняя позволила регионам представить уникальные символы своих территорий. Разработки-победители получат поддержку технологических партнёров для запуска в производство, после чего они будут внедрены в образовательные и культурные учреждения по всей стране.
