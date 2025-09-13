Компания Маска уволила 500 специалистов, работавших над Grok

Компания xAI, созданная американским миллиардером Илоном Маском, уволила не менее 500 сотрудников, занятых в проекте обучения ИИ-моделей Grok. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на свои источники. В организации назвали сокращение штата «реструктуризацией».

Как рассказали работники xAI, руководство планирует делать ставку на немногочисленных узкопрофильных специалистов, отказавшись от универсалов, что должно позитивно повлиять на технические разработки и организацию труда. Компания собирается нанять дополнительный персонал на направление по обучению ИИ, устроив кандидатам жёсткое тестирование, чтобы отобрать лучших.

Напомним, компания xAI была основана Илоном Маском в 2023 году. Она создаёт информационную инфраструктуру для искусственного интеллекта и разрабатывает чат-бот Grok. Предприниматель ранее представил новую, четвёртую версию нейросети, назвав её самой продвинутой. Но в конце августа стало известно, что тысячи приватных переписок с чат-ботом Маска случайно оказались в Сети. Утечка якобы произошла из-за недоработки функции Share: уникальные ссылки на переписки стали индексироваться поисковыми системами, так как пользователи нажимали кнопку «Поделиться», чтобы отправить другим людям ссылку на свою беседу с чат-ботом. В Сеть попали личные данные, включая фотографии, документы, таблицы, пароли, а также обсуждения медицинских и психологических проблем.