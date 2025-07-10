Самый умный ИИ: Илон Маск выпустил новую версию чат-бота Grok 4
Илон Маск представил новую версию чат-бота на основе Grok 4
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Американский миллиардер Илон Маск рассказал о запуске в работу новой версии чат-бота, созданного на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. Об этом бизнесмен рассказал во время презентации новинки, видео опубликовано в соцсети Х.
«Это самый продвинутый искусственный интеллект в мире. Крайне интересно наблюдать за прогрессом в сфере ИИ. Я бы сравнил это с развитием человека и тем, как быстро человек учится, становится более осознанным. ИИ развивается быстрее любого человека», — поделился Маск.
Свой стартап xAI он разработал ещё в 2023 году. Примерно тогда же был представлен чат-бот на основе ИИ Grok. Как пояснял Маск, его продукт отличается отсутствием какой бы то ни было цензуры, а также способен помочь найти любую актуальную информацию.
Ранее Дуров анонсировал масштабное партнёрство сроком на один год, в рамках которого Grok от xAI должен был быть глубоко интегрирован в код клиента Telegram, а не просто добавлен как отдельный бот. По словам основателя Telegram, пользователи получили бы возможность обращаться к Grok напрямую через поисковую строку мессенджера. Однако Илон Маск опроверг информацию о заключении сделки с Дуровым.