Самый умный ИИ: Илон Маск выпустил новую версию чат-бота Grok 4

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о запуске в работу новой версии чат-бота, созданного на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. Об этом бизнесмен рассказал во время презентации новинки, видео опубликовано в соцсети Х.

«Это самый продвинутый искусственный интеллект в мире. Крайне интересно наблюдать за прогрессом в сфере ИИ. Я бы сравнил это с развитием человека и тем, как быстро человек учится, становится более осознанным. ИИ развивается быстрее любого человека», — поделился Маск.