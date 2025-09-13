Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 13:28

Супруги не смогли договориться, как назвать сына, и развелись

Oddity Central: В Китае супружеская пара развелась из-за спора об имени ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wong yu liang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wong yu liang

Супруги в Китае развелись из-за спора о выборе имени для новорождённого сына. Об этом сообщает портал Oddity Central.

Самое удивительное, что через год после рождения ребёнок остаётся безымянным, поскольку родители не смогли прийти к компромиссу. Из-за отсутствия свидетельства о рождении мальчик не имеет прописки, медицинской карты и не может получить обязательные прививки, что нарушает его права.

Суд вмешался в ситуацию, обязав родителей в установленный срок зарегистрировать имя ребёнка. Однако спор продолжился уже о том, у кого будут храниться оригиналы документов. В итоге было принято решение временно оставить свидетельство о рождении в суде с последующей передачей матери.

В Китае планируют создать робота с искусственной маткой для вынашивания детей
В Китае планируют создать робота с искусственной маткой для вынашивания детей

Ранее Life.ru рассказывал о том, как жители Подмосковья возродили тренд на старославянские имена для детей. Мальчиков называют Беломирами, Бориславами, Добрынями, Святогорами и Тихомирами, а девочек — Богданами, Даринами, Забавами, Ладами и Мирославами.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Китай
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar