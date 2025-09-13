Супруги не смогли договориться, как назвать сына, и развелись
Oddity Central: В Китае супружеская пара развелась из-за спора об имени ребёнка
Супруги в Китае развелись из-за спора о выборе имени для новорождённого сына. Об этом сообщает портал Oddity Central.
Самое удивительное, что через год после рождения ребёнок остаётся безымянным, поскольку родители не смогли прийти к компромиссу. Из-за отсутствия свидетельства о рождении мальчик не имеет прописки, медицинской карты и не может получить обязательные прививки, что нарушает его права.
Суд вмешался в ситуацию, обязав родителей в установленный срок зарегистрировать имя ребёнка. Однако спор продолжился уже о том, у кого будут храниться оригиналы документов. В итоге было принято решение временно оставить свидетельство о рождении в суде с последующей передачей матери.
