El Pais: Минимум 25 человек пострадали при взрыве в Мадриде

В результате взрыва в баре Мадрида пострадали не менее 25 человек. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на службы экстренного реагирования.

На месте происшествия работают пожарные расчёты и медицинские бригады. По одной из версий, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП.