El Pais: Минимум 25 человек пострадали при взрыве в Мадриде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Ca
В результате взрыва в баре Мадрида пострадали не менее 25 человек. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на службы экстренного реагирования.
На месте происшествия работают пожарные расчёты и медицинские бригады. По одной из версий, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП.
Ранее Life.ru рассказывал об автокатастрофе в Мехико — на дороге взорвалась цистерна со сжиженным газом. Известно о восьми жертвах трагедии, ранены почти 100 человек.