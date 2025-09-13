Почти 1,5 тыс. авто стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko
На Крымском мосту скопилась масштабная очередь из почти 1400 автомобилей, ожидающих выезда с полуострова в направлении Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный ресурс, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1382 транспортных средства. Время ожидания — более трёх часов», — говорится в сообщении.
При на въезд в Крым очередей не наблюдается.
Уже не первый раз со стороны Керчи перед Крымским мостом образовывается многокилометровая пробка, в прошлый раз там скопилось более тысячи транспортных средств. По данным сервиса оперативной информации моста, время ожидания в очереди перед пунктом ручного досмотра превышало три часа.