Почти 1,5 тыс. авто стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту

На Крымском мосту скопилась масштабная очередь из почти 1400 автомобилей, ожидающих выезда с полуострова в направлении Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный ресурс, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1382 транспортных средства. Время ожидания — более трёх часов», — говорится в сообщении.

При на въезд в Крым очередей не наблюдается.