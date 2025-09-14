Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 06:46

Последнее обновление превращает смартфоны россиян в «кирпичи» за 120 тысяч рублей

SHOT: Android-смартфоны массово перестают работать после последнего обновления

После недавнего обновления Android-смартфоны, стоимостью 120 тысяч рублей, стали массово выходить из строя. По данным Telegram-канала SHOT, тысячи пользователей столкнулись с серьёзными проблемами после установки обновления 16 QPR1, выпущенного 3 сентября.

Android-смартфоны массово превращаются в кирпичи после обновления. Видео © SHOT

Android-смартфоны массово превращаются в кирпичи после обновления. Фото © SHOT

Android-смартфоны массово превращаются в кирпичи после обновления. Фото © SHOT

Android-смартфоны массово превращаются в кирпичи после обновления. Фото © SHOT

Android-смартфоны массово превращаются в кирпичи после обновления. Фото © SHOT

Владельцы Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro сообщают о появлении белого шума на экране, искажении изображения с камеры, потере фотографий из галереи, неработоспособности банковских приложений и Bluetooth, что делает невозможным подключение смарт-часов и наушников.

По словам пользователей, в некоторых случаях помогает перезагрузка устройства, однако зачастую смартфон полностью выходит из строя и перестаёт включаться. Некоторым удалось восстановить работоспособность телефона путём удаления новой прошивки через системные настройки. Обратившимся в ремонтные мастерские выставляют счета на сумму около 10 тысяч рублей.

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Google
Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Google

Ранее стало известно о проблеме, которая настигла владельцев «Айфонов» после обновления приложения «Л’Этуаль». Телефоны пользователей массово превращаются в «кирпичи». Гаджеты после установки новой версии начали перегреваться, тормозить и зависать на загрузочном экране.

BannerImage

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • android
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar