Последнее обновление превращает смартфоны россиян в «кирпичи» за 120 тысяч рублей

После недавнего обновления Android-смартфоны, стоимостью 120 тысяч рублей, стали массово выходить из строя. По данным Telegram-канала SHOT, тысячи пользователей столкнулись с серьёзными проблемами после установки обновления 16 QPR1, выпущенного 3 сентября.

Владельцы Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro сообщают о появлении белого шума на экране, искажении изображения с камеры, потере фотографий из галереи, неработоспособности банковских приложений и Bluetooth, что делает невозможным подключение смарт-часов и наушников.

По словам пользователей, в некоторых случаях помогает перезагрузка устройства, однако зачастую смартфон полностью выходит из строя и перестаёт включаться. Некоторым удалось восстановить работоспособность телефона путём удаления новой прошивки через системные настройки. Обратившимся в ремонтные мастерские выставляют счета на сумму около 10 тысяч рублей.